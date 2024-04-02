Сообщение о подготовке детей в Крыму к боевым действиям не подтвердилось

Сообщение о подготовке детей в Крыму к боевым действиям не нашло подтверждения

Британский Центр журналистских расследований 27 марта опубликовал материал, в котором утверждалось, что российские власти якобы вербуют живущих в Крыму и Севастополе детей для участия в боевых действиях. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

В тексте упоминается ряд организаций — к примеру, крымская региональная историко-патриотическая поисковая общественная организация «Союз наследников традиций», подразделение Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска «Союз казачьей молодежи Крыма и Севастополя», автономная некоммерческая организация «Центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи “Евпаторийский десант”», севастопольский «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи» и другие. Авторы материала подчеркивают, что данные организации принимают в свои ряды детей младшего возраста и проводят военно-спортивные соревнования, военизированные эстафеты и собрания.

В действительности все упомянутые объединения занимаются исключительно военно-патриотическим воспитанием и участие в них абсолютно добровольное — подобный формат существует и в других странах мира, в том числе на Украине. Так, в 2022 году ряд министерств республики договорились координировать усилия в направлении военно-патриотического молодежи и даже планировали создать специальную рабочую группу.

Российская же организация «Союз наследников традиций» ставит в качестве задач формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании молодежи и воспитание преданности родине и готовности к ее защите. Именно для этого участников привлекают к участию в специализированных спортивных мероприятиях и сборах.

Аналогичную работу проводит «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи» — одним из направлений его работы является военно-патриотическое воспитание в системе дополнительного образования. Таким образом, данное направление является частью общего образовательного процесса. В свою очередь «Союз казачьей молодежи Крыма и Севастополя» также привлекает своих участников к патриотическим акциям, военно-спортивным мероприятиям и спартакиадам.

Президент России Владимир Путин подчеркивал особую важность военно-патриотического воспитания и в прошлом году поручал расширить работу в данном направлении. Глава государства отмечал, что в процессе должны участвовать вернувшиеся со спецоперации бойцы. «Что касается востребованности таких людей в процессе воспитания школьников, молодых людей, она (эта работа — прим. «Ленты.ру») в высшей степени востребована. Это очевидные вещи, особенно на переломном моменте развития нашей страны, как у нас сейчас», — говорил он.

Сообщения о том, что крымских детей готовят к участию в боевых действиях, получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».