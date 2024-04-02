В Госдуме объяснили планы ввести новый штраф для россиян

Депутат Разворотнева поддержала идею штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила необходимость введения нового штрафа для россиян за недопуск газовщиков в квартиры. В беседе с «Лентой.ру» депутат поддержала эту идею и рассказала, что потребность в подобных инициативах связана с большим числом газовых аварий в жилых домах.

Ранее сообщалось, что в 2024 году власти намерены ввести штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Нарушениями будут считать недопуск в помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме, а также уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену этого оборудования.

«В принципе правильная инициатива, но меня в ней немного смущает то, что у нас чуть-чуть впереди идут меры ответственности, они опережают сущностные меры. Например, можно наказывать людей за недопуск, если они были надлежащим образом уведомлены, а вот порядок уведомления, который нам обещали, пока мы не видим, и у нас есть разночтения по этому вопросу. (...) Работа все равно продолжается, мы сейчас предварительно отсмотрели еще один законопроект, который обязывает пускать эти службы», — рассказала Разворотнева.

Думаю, в ближайшее время, к 2025 году, у нас будет некий единый комплекс рекомендаций Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Она также оценила размеры штрафов, предлагаемые в рамках инициативы: 5-10 тысяч рублей — для физических лиц, от 25 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. «Штрафы минимальные. Если человек живет в другом городе, для него билет будет стоить дороже, чем штраф. Есть много вопросов. (...) Тем не менее, может быть, на кого-то эта мера и подействует», — добавила парламентарий.

Конечно, многочисленные взрывы газа в жилых домах, с жертвами и разрушениями строений привели к тому, что в последние годы постоянно ищут пути усиления контроля за содержанием газового оборудования, как внутридомового, так и внутриквартирного Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

2 апреля российских дачников предупредили о штрафе за наличие борщевика на участке. Нарушителей заставят заплатить до 5000 рублей. Ответственность предусмотрена и для владельцев коммерческой недвижимости: для должностных лиц предусмотрено взыскание до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.