В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Жителям рекомендуется не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, а также по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.

Если человек находится на улице — зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход.

Утром 1 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на юге Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа. Ранее ночью Вооруженные силы Украины также предприняли попытки атаковать территории Белгородской и Курской областей и Нижнего Новгорода. Все дроны были обезврежены.