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07:25, 3 апреля 2024Россия

Мать одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся горем

Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Нарзуллаева назвала случившееся горем

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Мать одного из фугарентов дела о теракте в подмосковном «Крокусе» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева прокомментировала случившееся. Она назвала теракт горем, передает РИА Новости.

«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — сказала она.

Нарзулаев — десятый фигурант дела о теракте. 1 апреля Басманный суд Москвы арестовал его до 22 мая. По данным следствия, он со своей банковской карты перевел деньги на проживание террористам. Также обвиняемый после нападения перечислил денежные средства одному из исполнителей преступления.

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Ранее мать другого обвиняемого — Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)  — рассказала, что у него не было проблем с властями в Таджикистане. По ее словам, Мирзоев — «простой парень из бедной крестьянской семьи», который у себя в стране перебивался случайными заработками. Денег, полученных на работе, хватало только на пропитание, добавила она.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек

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      Анастасия Шейкина
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