Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 1 апреля 2024Россия

Мать рассказала об обвиняемом в теракте в «Крокусе»

Мать террориста Мирзоева: проблем с властями в Таджикистане у сына не было

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У одного из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокусе» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не было проблем с властями в Таджикистане, рассказала мать предполагаемого террориста. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Мирзоев — «простой парень из бедной крестьянской семьи», который у себя в стране перебивался случайными заработками. Денег, полученных на работе, хватало только на пропитание, добавила она.

Ранее стало известно, что жена Мирзоева после того, как узнала о теракте, попала в больницу. Она потеряла сознание, врачи поместили ее в реанимацию.

Материалы по теме:
«Спотыкалась об угоревших» Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
«Спотыкалась об угоревших»Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
29 марта 2024
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
28 марта 2024
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024

Помимо этого, отец Мирзоева рассказал о разговоре с сыном за два дня до теракта в «Крокусе». По его словам, Мирзоев позвонил и сообщил, что 24 или 25 марта вернется в Таджикистан.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, пострадали еще 695 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      На руднике в Приамурье прекратили операцию по спасению 13 горняков

      Стало известно о взрыве в Харькове

      Бородина пожаловалась на сложности работы с Собчак

      В Эстонии продолжат попытки лишить россиян права голоса на местных выборах

      В Испании заявили о невыполнении обязательств по обороне в рамках НАТО

      Сотрудника пункта выдачи обвинили в изнасиловании 16-летней россиянки

      Названа сумма для вывода всех многодетных семей России из бедности

      Арабские туристы устремились в Россию по одной причине

      Мать рассказала об обвиняемом в теракте в «Крокусе»

      В России создали дрон «Хруст» для работы в условиях радиации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше