Мать рассказала об обвиняемом в теракте в «Крокусе»

Мать террориста Мирзоева: проблем с властями в Таджикистане у сына не было

У одного из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокусе» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не было проблем с властями в Таджикистане, рассказала мать предполагаемого террориста. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Мирзоев — «простой парень из бедной крестьянской семьи», который у себя в стране перебивался случайными заработками. Денег, полученных на работе, хватало только на пропитание, добавила она.

Ранее стало известно, что жена Мирзоева после того, как узнала о теракте, попала в больницу. Она потеряла сознание, врачи поместили ее в реанимацию.

Помимо этого, отец Мирзоева рассказал о разговоре с сыном за два дня до теракта в «Крокусе». По его словам, Мирзоев позвонил и сообщил, что 24 или 25 марта вернется в Таджикистан.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, пострадали еще 695 человек.