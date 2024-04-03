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08:08, 3 апреля 2024Мир

МИД России отреагировал на участие шведских наемников в боях на стороне ВСУ

МИД России: Москва знает об участии шведских наемников в боях на стороне ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Москве известно об участии шведских наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в МИД России.

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на слова пресс-секретаря МИД Швеции Тумаса Ванеска о том, что посольство Украины может вербовать шведов в ВСУ.

Как подчеркнули в российском министерстве, попытки МИД Швеции «неуклюже легитимизировать подобных "солдат удачи" и таким образом фактически подстрекать к поездкам в "горячую зону" еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных».

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На Смоленской площади также допустили, что, несмотря на отсутствие на сайте посольства Украины в Швеции ссылки на украинский иностранный легион, украинская дипмиссия может вербовать шведов по другим каналам.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали предполагаемого командира «Нормандской бригады», канадца Жан-Франсуа Рателя с позывным Хрульф. Комбатанту было 36 лет и он происходил родом из франкоязычной канадской провинции Квебек, на что отсылает название воинского подразделения.

По данным Минобороны России, с начала проведения СВО всего на Украину прибыло 13387 иностранных наемников. При этом из них к настоящему моменту подтверждено уничтожение 5962 специалистов.

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      Марина Совина
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