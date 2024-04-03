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15:07, 3 апреля 2024Экономика

В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

Мишустин: налоговая реформа приведет к значительному сокращению неравенства
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил главные задачи налоговой реформы в стране. В ходе выступления с ежегодным отчетом перед Государственной Думой он подчеркнул, что в первую очередь модернизация должна поспособствовать сокращению неравенства.

Глава правительства отметил, что в данном процессе необходимо учесть каждую деталь, так как налоговая система призвана не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач.

Она (налоговая реформа — прим. «Ленты.ру») призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, учитывать уровень доходов граждан и компаний

Михаил Мишустинпремьер-министр России

Налоговая реформа нужна для справедливого распределения нагрузки

Мишустин считает, что предстоящие изменения в налоговой сфере приведут к более справедливому распределению фискальной нагрузки на граждан. В частности, на его взгляд, реформа позволит снизить налоги для семей с детьми и простимулирует бизнес вкладывать средства в развитие.

Премьер подчеркнул, что налоговая система должна работать «на благо людей, экономики и нашей страны в целом». Он признал, что правительству и депутатам предстоит проработать значительное количество вопросов в данном направлении.

Вы хорошо знаете интересы и потребности своих избирателей, процессы, которые происходят в регионах, запросы бизнеса и общественных институтов

Михаил Мишустинпремьер-министр России
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Модернизировать налоговую систему ранее поручил Путин

В ходе обращения к Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

Так, глава государства предложил вернуть в стране дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Согласно инициативе, богатые граждане будут платить больше налогов, а бедные семьи — меньше, в частности, за счет налоговых вычетов.

Путин выразил мнение, что в российском обществе нормально отнесутся к планирующимся изменениям. Он подчеркнул, что детали изменений еще предстоит проработать, а целью их является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Правительство уже работает над проектом поправок в законодательство

В конце марта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отчитался, что депутаты нижней палаты парламента и правительство уже приступили к работе над прогрессивным налогообложением.

Точные параметры реформы пока неизвестны, однако, к примеру, Аксаков отмечал, что повышенную ставку НДФЛ в 15 процентов можно применять начиная с годового дохода в 1 миллион рублей, а после 5 миллионов рублей в год — повышать до 20 процентов.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предлагал рассуждать о повышении ставки для людей, зарабатывающих более 7 миллионов рублей: сверх такого годового дохода он призывал брать налог по ставке 16 процентов, а сверх 10 миллионов рублей — 17 процентов.

По словам Кирьянова, полученные в результате введения прогрессивного налога средства могут пойти на финансирование социально значимых проектов

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      Варвара Кошечкина
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