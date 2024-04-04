Балконы аварийного дома в российском регионе рухнули под тяжестью снега

В поселке Солнечный балконы аварийного дома рухнули под тяжестью снега

Балконы жилого дома в поселке Солнечный под Сургутом (ХМАО) обрушились под тяжестью снега. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

Речь идет об аварийном доме, расположенном на улице Строителей. По словам местных жителей, причиной инцидента стала халатность муниципальной управляющей компании, вовремя не убирающей снег с крыши. На записи, сделанной одним из жильцов, сняты последствия случившегося. На видео можно наблюдать, как один из балконов «съехал» вниз, при этом на его козырьке лежит большое количество снега.

В конце марта стало известно, что в Уфе бетонная стена подъезда упала на коробку с мебелью, которую к ней прислонил доставщик. Из-за случившегося козырек подъезда пришлось демонтировать.