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13:08, 4 апреля 2024Моя страна

Тигрица Елена рассталась с детьми и обрела свободу

Тигрица Елена отпустила тигрят во взрослую жизнь

Фото: Orlov Sergei / Shutterstock / Fotodom

Семья тигров в Амурской области распалась: тигрята выросли и начали самостоятельную, отдельную от тигрицы Елены жизнь. Об этом сообщается на сайте центра «Амурский тигр».

В центре рассказали, что это первый опыт материнства для Елены. «Тигрица Елена — "выпускница" Приморского центра реабилитации. В дикую природу Амурской области ее выпустили в 2019 году в рамках программы восстановления популяции амурского тигра в границах исторического ареала», — поделились в пресс-службе.

О тигрятах Елены стало известно в декабре 2022 года. Позже специалисты выяснили, что тигрят двое — самец и самках. Во время проведения зимних полевых работы в сопках Хинганского заповедника появились следы, по размеру соответствующие следам Елены.

«В это же время на берегу Амура, где Елена с потомством обитали в течение полутора лет, теперь стали отмечать только следы тигрят», — говорится в сообщении. По словам директора Хинганского заповедника Вячеслава Кастрикина, специалисты предположили, что котята повзрослели и начали самостоятельную жизнь.

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      Варвара Кошечкина
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