Выявлена возможная причина быстрого распространения пожара в «Крокусе». Почему огонь почти моментально охватил здание?

Стены «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими и токсичными материалами

Материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокус Сити Холл» под Москвой, могли способствовать развитию пожара, когда террористы обстреливали людей. Такое предположение высказали в правоохранительных органах.

По данным информатора, горючие материалы, из которых были сделаны стены зала, обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма. Он добавил, что все данные и сертификаты соответствия сейчас продолжают анализировать.

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Пострадавшие потребовали начать дело против владельцев «Крокуса»

По воспоминаниям спасшихся из зала очевидцев, после поджога огонь почти моментально охватил стены. Адвокат пострадавших при теракте подал заявление в Следственный комитет России, чтобы в отношении владельцев комплекса было заведено дело. По мнению заявителей, в здании не было систем противопожарной защиты и лазерных датчиков.

Концертный зал был спроектирован в конце 1990-х годов, а построен намного позже. С тех пор сильно изменились требования к безопасности, которые, как утверждается, не были соблюдены владельцем центра — Аразом Агаларовым. По мнению потерпевшей стороны, он не вкладывался в обеспечение безопасности, вследствие чего несет ответственность за тяжкие последствия.

В момент стрельбы двери «Крокуса» оказались заперты

После теракта часть спасшихся посетителей также сообщала, что в концертном зале были заперты некоторые двери, из-за чего люди не могли долго выйти из здания либо попадали в ловушку.

В частности, один из пострадавших рассказал, что нашел топор и только так смог выломать несколько дверей. Россияне также отмечали, что им пришлось выламывать двери, закрытые велосипедными замками, чтобы попасть на пожарные лестницы. Помимо этого, выходы на кровлю, которые должны быть обеспечены системой «Антипаника», не работали, вследствие чего люди не могли спастись из горящего здания. Также очевидцы рассказали о заблокированных дверях подвала.

В настоящее время следователи проверяют данные о том, могли ли люди выйти из концертного зала с помощью дополнительных выходов.

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Террористы зашли в «Крокус» вечером перед концертом 22 марта

В тот вечер четыре человека ворвались в «Крокус» перед началом концерта «Пикника». В здании началась стрельба, после чего террористы подожгли концертный зал. Впоследствии стрелявшие скрылись на автомобиле, но их задержали в Брянской области.

Как уже известно, исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. В настоящее время они находятся под арестом.

По последним данным, при теракте пострадали 695 человек. В управлении МЧС по Московской области сообщили, что среди пострадавших также 15 детей. 144 человека стали жертвами теракта, из них 5 — несовершеннолетние.