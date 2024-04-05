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19:26, 5 апреля 2024Мир

В России прокомментировали планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

Сенатор Климов: НАТО использует Швецию для достижения своих целей в Арктике
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Heiko Junge / NTB / Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд в Балтийском море. В беседе с «Лентой.ру» сенатор выразил мнение, что альянс использует Стокгольм для достижения своих целей в Арктике.

Ранее в МИД России назвали провокационной активностью планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за совместных действий Стокгольма и военного блока некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации.

«Швеция, забыв о своем многолетнем нейтралитете, находилась под очень серьезной обработкой. США вмешивались во внутренние дела и Финляндии и Швеции, чтобы вовлечь эти страны в блок НАТО, причем они думали не только о конфликте на Украине, но и об интересе США в районе Арктики. Здесь пока пальма первенства у России по многим причинам, и, чтобы ослабить роль и значение России в Арктике, для этого это все и делается», — сказал сенатор.

Когда Швеция вступала в НАТО, это делалось именно для того, чтобы дать альянсу возможность использовать всю шведскую инфраструктуру и территорию

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что собирается с партнерами по НАТО защитить остров Готланд от России. «Готланд всегда был важен... Это будет одна из многих тем для обсуждения [в рамках НАТО]», — отмечал Кристерссон.

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В 2015 году в администрации Готланда сравнили остров с авианосцем, с которого можно было бы вести ракетный обстрел или обезопасить путь кораблям на Петербург или в другие гавани Балтийского моря.

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      Кирилл Садовский
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