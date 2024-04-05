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10:18, 5 апреля 2024Бывший СССР

В России рассказали о новом конкуренте Зеленского в Киеве

Политолог Дудчак: отставки в украинских властях укрепили позиции Ермака
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Отставки в украинских властях, начавшиеся с увольнения Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины, оставили Владимира Зеленского без привычного окружения и укрепили позиции руководителя офиса президента Андрея Ермака. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что волна отставок, накрывшая Банковую, избавила Ермака от основных конкурентов и назначенных до него заместителей главы офиса президента. В частности, одним из них называют уволенного 30 марта первого помощника президента Украины Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95», который считался давним другом Зеленского и мог сменить Ермака на его посту.

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«Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке», — рассказал Дудчак. Он отметил, что для Запада глава офиса президента — такой же исполнитель, как и Зеленский, однако там его оценивают выше.

В четверг, 4 апреля, стало известно о намерении Зеленского уволить генерального прокурора Украины Андрея Костина и отправить его послом в Нидерланды. При этом отмечается, что на его место Ермак лоббирует кандидатуру действующего главы Одесской областной военной администрации и бывшего руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера.

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      Александр Курбатов
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