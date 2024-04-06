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20:57, 6 апреля 2024Мир

Поддержку закрытия границы с Россией президентом Финляндии объяснили

Политолог Топорнин: закрытие границы с Финляндией связано с имиджем России

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Поддержка президентом Финляндии Александром Стуббом идеи бессрочно закрыть границу с Россией связана с имиджем Москвы среди финнов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил позицию лидера соседней страны.

«Такие меры, как ни странно, поддерживаются финским населением. Я видел опросы, которые проводились — 85 процентов поддерживают. К сожалению, имидж России в Финляндии очень плохой из-за российско-украинской кампании. Плюс людей волнует приток суданцев и эритрейцев на велосипедах, они говорят, что это полное безобразие. У них мигрантов хватает с южной границы [Евросоюза], из Италии и Греции, поэтому они новых мигрантов видеть не хотят, тем более из России», — сказал он.

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Политолог отметил, что решение Хельсинки связано с тем, что пограничники двух стран не смогли договориться об условиях пропуска. Финляндия утверждала, что российская сторона ослабила контроль, из-за чего в европейскую страну хлынул поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в поисках убежища.

«Пострадают люди русскоговорящие. В Финляндии проживают примерно 130 русскоговорящих, тех, кто связаны с Россией — либо у них есть российский паспорт и ВНЖ Финляндии, либо те, у кого два паспорта, либо русские, у которых есть паспорт Финляндии и ВНЖ в России. Именно эти люди страдают из-за решения правительства Финляндии», — заключил он.

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал решение правительства Финляндии о полном закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок. На такой шаг страна пошла 4 апреля. «У границы Финляндии с российской стороны находятся сотни, а, возможно, и тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии», — заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Финляндия начала закрывать погранпереходы с Россией в середине ноября из-за большого наплыва беженцев. В конце 2023 года власти страны объявили о полном закрытии сухопутной границы с Россией с исключением для грузовых перевозок. Хельсинки считает, что Москва способствует притоку мигрантов в отместку за вступление в НАТО.

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      Варвара Кошечкина
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