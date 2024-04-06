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15:25, 6 апреля 2024Россия

Губернатор назвал сложной ситуацию с подтоплением в Орске

Оренбургский губернатор Паслер назвал сложной ситуацию с подтоплением в Орске

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Ситуация с подтоплением в старой части города Орск, где произошел прорыв дамбы, сложная, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все службы работают по своим направлениям. Решаем вопрос о создании пунктов длительного пребывания, понятно, что в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома. Обязательно обеспечим их всем необходимым», — написал глава региона.

По его словам, проект дамбы, которую прорвало в городе, был изначально рассчитан на другую нагрузку. Паслер назвал существенными масштабы нанесенного стихией вреда.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС. Согласно последним данным, число жертв ЧП выросло до четырех человек.

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      Анастасия Шейкина
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