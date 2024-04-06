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19:17, 6 апреля 2024Силовые структуры

Владельцу «Телеспорт Груп» избрали меру пресечения

Владельца «Телеспорт Груп» Макаренко отправили под домашний арест до 4 мая

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест владельца «Телеспорт Груп» Петра Макаренко за мошенничество, связанное со спортивными трансляциями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Макаренко избрана на срок до 4 мая. Собеседник агентства также указал, что дело возбуждено по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере» «по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий». Владельцу «Телеспорт Груп» грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko обвиняет «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа». Так, в июле 2021 года Okko приобрел у «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей Европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Компания Okko оплатила «Телеспорт Групп» полную стоимость прав за все шесть лет авансом, отметили в компании.

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