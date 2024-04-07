Прокуратура принесла извинения отсидевшему полгода в СИЗО по ошибке ученому. В чем обвиняли Александра Цветкова?

Прокуратура принесла извинения отсидевшему в СИЗО по ошибке ученому Цветкову

Ученый-гидролог Александр Цветков, отсидевший полгода в СИЗО по делу о якобы совершенной им 20 лет назад серии расправ, получил официальные извинения от прокуратуры Москвы в связи с незаконным обвинением. Извинения за моральный вред принесены от имени государства, сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

Информацию подтвердила порталу «76.ru» супруга Цветкова Марина. В документе за подписью старшего помощника столичного прокурора уточняется, что извинения принесены в связи с прекращением уголовного преследования следователем первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Ввиду непричастности, вам приносятся официальные извинения от имени государства за моральный вред, связанный с необоснованным привлечением к уголовной ответственности прокуратура Москвы

В декабре 2023 года ученого освободили из СИЗО

Ученому предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК, ему грозило пожизненное заключение. В марте 2023 года суд отправил Цветкова в СИЗО, но в декабре его освободили из-под стражи. Мужчине изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

В конце февраля этого года правоохранители сняли все обвинения с отсидевшего полгода в СИЗО сотрудника РАН. Уголовное дело в отношении него полностью прекратили.

Сам Цветков в беседе с порталом «76.ru» назвал произошедший арест и обвинения абсурдом. По его словам, его в то время даже не было в Москве, но правоохранители пытались заставить его вспомнить события двадцатилетней давности.

Честно сказать, я думал, что это какая-то ошибка. Мне казалось, что оно должно закончиться в течение ближайших часов, как у нас случается иногда. Они меня спросили, где я был. Говорили: «Давайте, вспоминайте, где вы находились». А 20 лет прошедшие так просто не вспомнишь Александр Цветков сотрудник Института биологии внутренних вод РАН

В чем обвиняли ученого?

Цветкова задержали около года назад в аэропорту Домодедово, когда он вернулся из очередной экспедиции. Камера распознавания лиц в аэропорту выявила сходство на 55 процентов со старым фотороботом предполагаемого преступника, который совершил серию расправ 20 лет назад.

Затем в деле появились показания неоднократно судимого мужчины, который называл ученого своим подельником. Однако тот не подходил под описание, которое делал фигурант.

При этом коллеги после задержания Цветкова предоставили документы, которые подтверждали его невиновность. Они сообщили, что в указанные даты ученый находился в экспедиции в Костромской и Вологодской областях и никак не мог оказаться на местах совершения преступлений. Коллеги также составили обращение, в котором назвали его несклонным к насилию.

Обвинение продолжало настаивать, что сотрудник Российской Академии наук выпивал с рецидивистом у знакомого в Подмосковье, где и расправился со вторым, а потом поджег его дом. В тот же день его жертвами якобы стали пенсионерка и еще две женщины. При этом никаких следов или отпечатков пальцев на местах происшествий найдено не было.

Цветков провел в СИЗО в общей сложности 299 дней. После освобождения он рассказал «Ленте.ру», что намерен добиваться реабилитации и компенсации. Ученый добавил, что в его родном поселке Борок в Ярославской области люди были уверены в его невиновности.