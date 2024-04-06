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17:19, 6 апреля 2024Силовые структуры

Отсидевший год российский ученый получил извинения за обвинения в убийствах

Прокуратура извинилась перед ученым Цветковым за обвинения в убийствах

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Прокуратура Москвы принесла официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за незаконные обвинения в серии расправ 20-летней давности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, извинения за моральный вред получены от имени государства.

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11 декабря 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отменил арест и отпустил домой Цветкова, который почти год провел в СИЗО. Его задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из очередной экспедиции из-за 55-процентного совпадения его лица, выявленного искусственным интеллектом, с фотороботом реального преступника.

Ученого обвинили в расправе над тремя людьми, совершенной в августе 2002 года на территории Москвы. Его коллеги направили обращение, в котором назвали Цветкова несклонным к насилию и сообщили, что в указанные даты он был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях и никак не мог оказаться на местах совершения преступлений.

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      Любовь Ширижик
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