Отсидевший год российский ученый получил извинения за обвинения в убийствах

Прокуратура извинилась перед ученым Цветковым за обвинения в убийствах

Прокуратура Москвы принесла официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за незаконные обвинения в серии расправ 20-летней давности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, извинения за моральный вред получены от имени государства.

11 декабря 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отменил арест и отпустил домой Цветкова, который почти год провел в СИЗО. Его задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из очередной экспедиции из-за 55-процентного совпадения его лица, выявленного искусственным интеллектом, с фотороботом реального преступника.

Ученого обвинили в расправе над тремя людьми, совершенной в августе 2002 года на территории Москвы. Его коллеги направили обращение, в котором назвали Цветкова несклонным к насилию и сообщили, что в указанные даты он был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях и никак не мог оказаться на местах совершения преступлений.