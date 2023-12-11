Обвиненного в расправах 20-летней давности российского ученого отпустили домой

Суд отменил арест ученого Цветкова, обвиненного в расправах 20-летней давности

Замоскворецкий суд Москвы отменил арест и отпустил домой российского ученого-гидролога Александра Цветкова, задержанного по подозрению в серии расправ 20-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Мужчине изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Ранее ученого обвинили в преступлениях из-за 55-процентного совпадения его лица, выявленного искусственным интеллектом, с фотороботом реального преступника. Его задержали 16 февраля в аэропорту Домодедово после возвращения из очередной экспедиции и арестовали.

По данным следствия, расправы над тремя людьми были совершены в августе 2002 года на территории Москвы. Как сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел, преступления были совершены как на почве бытовых и личных неприязненных отношений, так и из корыстных мотивов.

После задержания Цветкова его коллеги составили обращение, в котором назвали его несклонным к насилию. Они также сообщили, что в указанные даты ученый находился в экспедиции в Костромской и Вологодской областях и никак не мог оказаться на местах совершения преступлений.

