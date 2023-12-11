Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:23, 11 декабря 2023Силовые структуры

Обвиненного в расправах 20-летней давности российского ученого отпустили домой

Суд отменил арест ученого Цветкова, обвиненного в расправах 20-летней давности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы отменил арест и отпустил домой российского ученого-гидролога Александра Цветкова, задержанного по подозрению в серии расправ 20-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Мужчине изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Ранее ученого обвинили в преступлениях из-за 55-процентного совпадения его лица, выявленного искусственным интеллектом, с фотороботом реального преступника. Его задержали 16 февраля в аэропорту Домодедово после возвращения из очередной экспедиции и арестовали.

По данным следствия, расправы над тремя людьми были совершены в августе 2002 года на территории Москвы. Как сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел, преступления были совершены как на почве бытовых и личных неприязненных отношений, так и из корыстных мотивов.

После задержания Цветкова его коллеги составили обращение, в котором назвали его несклонным к насилию. Они также сообщили, что в указанные даты ученый находился в экспедиции в Костромской и Вологодской областях и никак не мог оказаться на местах совершения преступлений.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил встретиться президенту Бразилии и получил отказ

      ООН упустила в соглашении по климату важный для спасения планеты пункт

      В сети объявили бойкот Zara из-за отсылок к геноциду в Палестине в новой рекламе

      Объявлены номинанты премии «Золотой глобус-2024»

      Передачу двух британских противоминных кораблей Украине назвали бессмысленной

      Стало известно о состоянии Навального

      Российский офицер назвал два качества хорошего штурмовика

      Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

      Россиян предупредили о парадоксальной причине быстрого старения

      Обвиненного в расправах 20-летней давности российского ученого отпустили домой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости