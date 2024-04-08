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08:06, 8 апреля 2024Мир

Анонсированы переговоры Лаврова с китайским коллегой

Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в КНР затронет с китайским коллегой Ван И несколько актуальных тем. Об этом сообщили в российском МИД.

В частности, предметами для разговора станут двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС, «группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах. Кроме того, дипломаты планируют затронуть темы кризиса на Украине и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лавров прибыл в Пекин ночью 8 апреля. Его визит в Китай продлится два дня.

По итогам 2023 года товарооборот России со странами БРИКС вырос до рекордных 294 миллиардов долларов в денежном выражении, что составляет 41,4 процента всего объема внешней торговли страны. Большая часть этой суммы приходится на экспортно-импортное взаимодействие с Китаем, объем которого, как рассказал вице-премьер правительства России Алексей Оверчук, достиг «почти 228 миллиардов, а по данным статистики КНР 240 миллиардов долларов».

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      Марина Совина
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