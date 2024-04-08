Тысячи россиян остались без газа после обрушения моста под Смоленском

Около 8,8 тысячи человек остались без газа после обрушения Панинского моста

Около 8,8 тысячи россиян остались без газа после обрушения Панинского моста в Вязьме Смоленской области. Такие данные приводит агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики.

Ввиду повреждения сетей приостановлено газоснабжение в Вяземском и Темкинском районах области. Помимо рядовых потребителей, газ отключен у 69 юридических лиц и пяти котельных. Для устранения последствий происшествия коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Подчеркивается, что по распоряжению губернатора Василия Анохина на месте работают аварийные бригады газовиков. Глава региона также прибыл на место ЧП.

Панинский мост, который является путепроводом над железной дорогой, рухнул днем 8 апреля. В этот момент по нему ехало несколько машин. Сейчас известно о шести пострадавших, одна из них, женщина, не выжила. Возбуждено уголовное дело.

Среди причин обрушения называют подвижность грунта после зимы и состояние конструкций. Сооружение построено в 1980 году. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой его отремонтировать.