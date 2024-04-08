Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

FT: на Украине несколько электростанций почти полностью разрушены

Украинские чиновники в интервью изданию Financial Times (FT) признали, что несколько электростанций в республике были почти полностью уничтожены. По их словам, нынешний ущерб хуже, чем нанесенный в зимний период 2022-2023 годов.

Глава крупнейшей энергетической компания Украины ДТЭК Максим Тимченко ранее признался, что объекты критической инфраструктуры Украины смогут восстановить только с помощью западных поставок.

Целью стали объекты в незащищенных регионах

Чиновники, опрошенные изданием, не стали рассказывать подробности о масштабах повреждений на каждой электростанции. Они сравнили удары в 2024 году с ударами зимой 2022-2023 годов. По их оценкам, ущерб энергетике оказался значительнее, хоть и не был таким масштабным. В период с 22 по 29 марта атаке подверглись семь теплоэлектростанций и две гидроэлектростанции.

Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области (...), были почти полностью разрушены украинский чиновник в интервью FT

Однако само издание отмечает, что целью ударов в последнее время стали объекты, находящиеся вне Киева. В украинской столице работает лучшая система противовоздушной обороны (ПВО), но другие регионы менее защищены. Тем временем глава ДТЭК Тимченко рассказал об ослаблении украинской ПВО за несколько месяцев. По его словам, страна прикладывает много усилий для восстановления поврежденных объектов, но они могут быть разрушены снова всего одной атакой ВС России.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Тимченко подчеркнул, что для устранения повреждений на объектах энергетической инфраструктуры Украины компания использовала почти все свое резервное оборудование, что влияет на сроки восстановления. По его словам, проблема с наличием оборудования может быть решена только за счет зарубежных поставок. В качестве одного из вариантов он предложил поставки частей выведенных из эксплуатации в Европе подстанций.

Зеленский пообещал ответить России за атаки по объектам на Украине

8 апреля глава военной администрации (ОВА) Харьковской области Олег Синегубов заявил, что находящаяся в селе Липцы электроподстанция была практически уничтожена. По его словам, света нет не только в Липцах, но и в расположенных рядом населенных пунктах. Из-за критических повреждений в них также отсутствует мобильная связь. В настоящее время украинские власти решают вопрос о проведении принудительной эвакуации.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В этот же день в Житомирской области Украины ударом российских БПЛА повредили объект критической инфраструктуры. Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что удар по объекту произошел во время ночной тревоги в области в ночь на 8 апреля. Он заявил, что объект критической инфраструктуры был атакован российскими дронами-камикадзе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ на российские атаки по объектам Вооруженных сил Украины под Харьковом. По словам главы страны, Украина даст России «конкретный и справедливый» ответ на удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.