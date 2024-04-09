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15:47, 9 апреля 2024Мир

Британия будет вынуждена отправить войска на Украину вслед за Францией

Express: Британии придется отправить войска на Украину вслед за Францией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Британия будет вынуждена отправить свои войска на Украину, если на подобный шаг решится Франция, чтобы не потерять свои и так ослабевающие позиции на мировой арене. Об этом заявил британский полковник в отставке Глен Грант, сообщает Daily Express.

«Если президент Франции Эммануэль Макрон прикажет своей армии оборонять Украину, то у Великобритании не будет другого выбора, кроме как послать свои войска сражаться с российскими силами», — считает он.

По словам Гранта, Соединенное Королевство неспособно производить достаточное количество вооружения, из-за чего теряет позиции на мировой арене, а в случае отказа отправлять войска на Украину вслед за Францией и вовсе «падет как государство». «Мы уже теряем авторитет из-за того, что мы просто ни черта не можем произвести [из военной техники]», — подчеркнул он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что российские военные немедленно уничтожат западные войска в случае их дислокации на территории Украины. Он отметил, что французские или британские войска не смогут спокойно передвигаться по стране.

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      Виктория Кондратьева
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