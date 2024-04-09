Лавров оценил шансы Киева уйти от ответственности за атаки на ЗАЭС

Лавров: Киеву не получится уйти от ответственности за последние атаки на ЗАЭС

Москва будет добиваться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и секретариата ООН честных оценок последних атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«Я думаю, что на этот раз уйти от ответственности не получится. Мы заинтересованы в сотрудничестве и с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН, но, конечно же, будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг Запорожской атомной электростанции, но и в целом вокруг Украины», — отметил он.

Глава российского дипведомства также подчеркнул, что до сих пор оценки происходящего вокруг Украины международных чиновников были однобокими.

В воскресенье, 7 апреля, МАГАТЭ подтвердило не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС впервые с ноября 2022 года. Впоследствии агентство сообщило, что в результате ударов появились незначительные повреждения на шестом энергоблоке станции.