Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 9 апреля 2024Бывший СССР

Лавров оценил шансы Киева уйти от ответственности за атаки на ЗАЭС

Лавров: Киеву не получится уйти от ответственности за последние атаки на ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Москва будет добиваться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и секретариата ООН честных оценок последних атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«Я думаю, что на этот раз уйти от ответственности не получится. Мы заинтересованы в сотрудничестве и с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН, но, конечно же, будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг Запорожской атомной электростанции, но и в целом вокруг Украины», — отметил он.

Материалы по теме:
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС.Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
2 сентября 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

Глава российского дипведомства также подчеркнул, что до сих пор оценки происходящего вокруг Украины международных чиновников были однобокими.

В воскресенье, 7 апреля, МАГАТЭ подтвердило не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС впервые с ноября 2022 года. Впоследствии агентство сообщило, что в результате ударов появились незначительные повреждения на шестом энергоблоке станции.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Стало известно о продаже счастливого лотерейного билета на 120 миллиардов рублей

      Лавров оценил шансы Киева уйти от ответственности за атаки на ЗАЭС

      В Азербайджане сообщили об обстреле пограничников со стороны Армении

      Заслуженный артист России покончил с собой

      Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

      Россиянин избил таксиста и порезал ему колеса

      Число контролируемых россиянами зарубежных компаний резко увеличилось

      Россиянина отправили на кладбище из-за долгов по алиментам

      Украину предупредили об отказе от экспорта сельхозпродукции ради вступления в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше