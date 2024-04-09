МИД пригрозил ответными мерами в случае отказа Киева охранять посольство России

МИД России: Москва ответит Киеву в случае отказа охранять российское посольство

Москва выразила сомнения, что Киев будет охранять российское посольство в соответствии с Венской конвенцией. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Статья 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предполагает, что даже в случае конфликта и разрыва дипломатических отношений страны должны уважать и охранять дипсобственность друг друга. Речь идет о помещениях представительства вместе с его имуществом и архивами.

«К сожалению, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что Киев будет неукоснительно придерживаться этого принципа», — заявили в МИД России, добавив, что в случае отказа Украины соблюдать обязательства по дипсобственности РФ Москва «ответит по принципу взаимности».

В апреле 2023 года стало известно о расторжении Киевом договора об аренде земельного участка с посольством России. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что городские власти направили в правительство страны обращение об оформлении имущества посольства РФ в собственность республики.

В феврале 2024 года Россия применила ответные меры. В мэрии Москвы расторгли аналогичный договор аренды с Киевом. При этом в МИД России пообещали оставить в неприкосновенности здание посольства Украины в РФ.