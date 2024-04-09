Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили за две минуты до старта. Что произошло на космодроме?

На Восточном за 2 минуты до старта отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5»

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с недавно построенного стартового комплекса на космодроме Восточный отменили за две минуты до старта. «Выдана команда отбой пуска», — сообщил комментатор на стартовой площадке.

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была впервые стартовать с Восточного во вторник, 9 апреля, в 12:00. Пуск был перенесен. «Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — сказал комментатор на стартовой площадке во время трансляции, которую вела госкорпорация «Роскосмос».

Пуск ракеты перенесли, причиной назвали сбой системы наддува бака окислителя центрального блока

Повторную попытку запуска «Ангары-А5» решили назначить на среду, 10 апреля, рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Кроме того, он назвал причину отмены пуска во вторник.

За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива Юрий Борисов гендиректор «Роскосмоса»

Подобную отмену запуска ракеты назвали обычным делом

Глава Института космической политики Иван Моисеев, комментируя инцидент, отметил, что подобное происходит нередко, и назвал ситуацию обычным делом.

Фото: Роскосмос / РИА Новости

«Если ракета новая, то стараются все предусмотреть, и при любых неприятностях старт переносится. Если помните, в свое время даже в присутствии президента на космодроме Восточный пришлось перенести старт», — отметил он. Специалист также считает, что эту проблему легко исправить. Он указал, что необходимо, чтобы топливо подавалось на турбины. «Видимо, насос не сработал, либо электрика не сработала, либо датчики не сработали», — заключил Моисеев.

8 апреля государственная комиссия разрешила первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. О завершении сборки этой ракеты стало известно в конце марта. Стыковка космической головной части, состоящей из разгонного блока «Орион» и макета полезной нагрузки, с «пакетом» из трех ступеней носителя «Ангара-А5» состоялась 19 марта.

Известно, что тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014 года, декабре 2020-го и декабре 2021 года. Все три старта осуществлялись Минобороны России с космодрома Плесецк.