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16:45, 10 апреля 2024Моя страна

Россиян «без признаков современности» пригласили сняться в фильме в Костроме

В Костроме начали искать россиян «без признаков современности» для съемок в кино

Фото: Sam McGhee / Unsplash

В Костроме захотели снять новый исторический фильм, где события разворачиваются в конце XIX века. К участию в масштабном проекте, как уточнили киношники, приглашаются россияне «без признаков современности». Об этом сказано в сообществе «Кострома Фильм» во «ВКонтакте».

Утверждается, что съемки масштабного исторического проекта о событиях 1895 года должны начаться с 10 июня. На данный момент организаторы в поисках новых лиц, также они не раскрывают сюжетные детали. Не известно, кто из актеров снимется в главных ролях, однако сообщается, что их точно знают все.

Главное условие, указанное в объявлении для россиян, — естественная внешность, чтобы не было маникюра, крашеных волос и пирсинга. В остальном участвующих в съемках ждет «стандартная смена» в 12 часов и достойная оплата. Кроме того, россиянам пообещали «интересные образы и перевоплощения».

Помимо этого, сейчас в Костроме идет набор «профессиональных плакальщиц» для ночных съемок на кладбище. «Мы ищем артистичных женщин среднего возраста и старше, которые сыграют плач», — сказано в объявлении. Граждан, желающих сняться в кино, попросили заполнить «заявку по образцу».

В конце марта стало известно, что в России сняли фильм про самое дерзкое ограбление XX века — «Золото Умальты». Режиссером стал Андрей Богатырев, известный по картинам «Красный призрак» и «Вампиры средней полосы». В основе сюжета лежит история о том, как грабители в шаманских масках напали на обоз в Хабаровске и похитили золото.

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      Варвара Кошечкина
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