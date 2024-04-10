Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:28, 10 апреля 2024Россия

В Госдуме обратились к россиянам после нового переноса пуска «Ангары»

В ГД призвали быть лояльными к ракетной отрасли РФ после переноса пуска «Ангары»

Фото: Roscosmos / AP

Экспертам и обычным людям следовало бы быть более лояльными к российской ракетной отрасли, которая сейчас переживает период реформирования. С таким призывом после нового переноса первого пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный обратился депутат Государственной Думы Денис Кравченко, сообщает в среду, 10 апреля, РИА Новости.

Он заверил, что все недочеты, ставшие причиной двух переносов пуска ракеты, не являются критичными и будут устранены.

Ранее отмену запуска ракеты прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Он назвал это рядовым явлением, отметив, что начальный этап летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» предусматривает подобные нюансы.

Вторая отмена пуска произошла 10 апреля из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя за две минуты до старта носителя.

Накануне, 9 апреля, пуск «Ангары-А5» с Восточного также был отменен. Причиной этого стал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Игоря Стрелкова попросили отправить из колонии в зону СВО. Как он может попасть на фронт?

      Российский НПЗ предупредил о переносе сроков поставок топлива

      Лидер ХАМАС подтвердил потерю сыновей

      Зеленский рассказал об огромной боли от ударов по энергосистеме Украины

      Появились подробности погони за причастным к теракту в «Крокусе»

      Пентагон назвал удары по нефтяным объектам России суверенным решением Украины

      Машина российских газовщиков сгорела дотла из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ

      В Госдуме обратились к россиянам после нового переноса пуска «Ангары»

      Запашный раскритиковал одну особенность европейских мегаполисов

      Стали известны сроки запуска российско-белорусской группировки спутников ДЗЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше