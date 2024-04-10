В Госдуме обратились к россиянам после нового переноса пуска «Ангары»
Экспертам и обычным людям следовало бы быть более лояльными к российской ракетной отрасли, которая сейчас переживает период реформирования. С таким призывом после нового переноса первого пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный обратился депутат Государственной Думы Денис Кравченко, сообщает в среду, 10 апреля, РИА Новости.
Он заверил, что все недочеты, ставшие причиной двух переносов пуска ракеты, не являются критичными и будут устранены.
Ранее отмену запуска ракеты прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Он назвал это рядовым явлением, отметив, что начальный этап летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» предусматривает подобные нюансы.
Вторая отмена пуска произошла 10 апреля из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя за две минуты до старта носителя.
Накануне, 9 апреля, пуск «Ангары-А5» с Восточного также был отменен. Причиной этого стал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока.