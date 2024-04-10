В ТЦ «Крокус Сити Молл» нашли записку с предупреждением о новом теракте

Записку с предупреждением о новом теракте нашли в подмосковном торговом центре (ТЦ) «Крокус Сити Молл». О том, почему там упоминается экс-президент США Дональд Трамп, рассказал MK.RU.

По информации издания, необычное послание было обнаружено в находящемся в ТЦ ресторане «Фьюжн». Один из сотрудников заметил его вечером 9 апреля. Автор адресовал записку Дональду Трампу и оставил ее на рояле в заведении.

В письме, текст которого оказался довольно бессвязным, говорилось в том числе об угрозе вероятного теракта в бизнес-центре «Красногорск Плаза». Автор отметил, что арендодатели невнимательно относятся к своим обязанностям, не соблюдают технику безопасности и поощряют аферистов. Все это, по его словам, «может привести к трагичным последствиям».

Уточняется, что предполагаемый автор записки — 46-летний житель Красногорска — был задержан в кратчайшие сроки. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Dmitry Golubovich / Globalookpress.com

Унесший жизни более 100 человек теракт произошел в соседнем «Крокус Сити Холле»

Теракт в соседствующим с «Крокус Сити Моллом» здании — «Крокус Сити Холле» — произошел 22 марта перед концертом популярной рок-группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание, открыли стрельбу и подожгли концертный зал. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. По последним данным, количество жертв превысило 140 человек, более 10 из них до сих пор не опознаны. Еще почти 700 человек получили травмы различной степени тяжести.

Президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто является заказчиками теракта в «Крокусе», преследовали одну цель — нанести ущерб единству России. Фигурантами по уголовному делу об этом теракте проходят 11 человек.

Трамп заявил о готовности созвониться с Путиным по поводу теракта

Бывший президент США Дональд Трамп говорил, что позвонил бы российскому лидеру по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — сказал политик. При этом он не уточнил, был бы этот звонок связан с предупреждениями США о готовящихся терактах в Москве или он позвонил бы для того, чтобы выразить соболезнования по случаю произошедшей трагедии.

Фото: Ronda Churchill / Reuters

Муфтий одного из регионов России дал оценку поступку террористов в «Крокусе»

Муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов жестко высказался об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле».

Поступок террористов не имеет ничего общего с исламом, в то же время он бросает тень на представителей мусульманской общественности. Российские мусульмане должны дать оценку двум, трем ублюдкам, так скажем, шайтанам, которые поддались на какие-то деньги, и сделать выводы из случившегося Зулькарнай Шакирзянов Муфтий Духовного управления мусульман Сибири

Ранее Следственный комитет России сообщил об установлении связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими спецслужбами. В телефонах террористов нашли фотографии с флагом и гербом Украины, а также снимки солдат Вооруженных сил Украины на фоне разрушенных домов.

В среду, 10 апреля, стало известно, что мемориал в память о жертвах трагедии убрали от здания «Крокуса». В течение нескольких недель после теракта люди приносили цветы, свечи и мягкие игрушки к месту страшного события. На девятый день после теракта там зажгли фигуры журавлей.