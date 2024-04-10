РИА Новости: возле «Крокуса» убрали мемориал в память о жертвах теракта

Возле подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» убрали мемориал в память о жертвах теракта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

К концертному залу после трагедии люди несли цветы и свечи. Там же на девятый день в память о жертвах теракта зажгли фигуры журавлей.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.