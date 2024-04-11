Анонсировано совещание Путина по ситуации с паводками в России

Песков: Путин 11 апреля проведет совещание по ситуации с паводками в России

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 апреля, проведет по видеосвязи совещание по ситуации с паводками в стране. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Глава государства проведет совещание в режиме видеоконференции. В нем примут участие главы МЧС и министерства строительства, а также губернаторы регионов, наиболее пострадавших в результате паводков.

«Ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента. Сегодня он продолжает работать в Кремле», — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что на совещании обсудят вопросы, связанные с ликвидацией последствий стихии в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Весеннее половодье пришло в 39 регионов России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. В Оренбургской области сложилась самая сложная обстановка из-за паводков — там действует режим ЧС федерального масштаба. Потоп затронул более 12 тысяч домов, из региона эвакуировали почти восемь тысяч человек. Половодье началось после прорыва дамбы в Орске, под водой скрылась часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты.