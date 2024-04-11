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19:02, 11 апреля 202469-я параллель

Российские ученые сообщили о неизученных территориях страны

Исследователь ТГУ Воробьев: болотные озера в России почти не изучены

Фото: А. Лобов / РИА Новости

В России существуют почти не изученные территории — болотные озера Арктики и Сибири. Об этом заявил исследователь из Томского государственного университета Сергей Воробьев, его слова приводит ТАСС.

По словам Воробьева, исследовать эти территории крайне проблематично, так как они расположены в труднодоступных или вовсе недосягаемых местах. При этом ученый подчеркнул, что такие озера оказывают влияние на климат российских регионов и планеты в целом.

«Понимание истинных объемов эмиссии парниковых газов, позволит точнее прогнозировать дальнейшую трансформацию климата и окружающей среды и найти пути адаптации человечества к этим изменениям», — приводит агентство слова Воробьева.

По его словам, у исследователей есть гипотеза, что малые болотные озера выделяют больше парниковых газов, так как их поверхность меньше, и, следовательно, быстрее прогревается, что вызывает более активные химические процессы.

Ранее ученые Свальбардского международного университета обнаружили, что природный газ может мигрировать через вечную мерзлоту в Арктике, что может способствовать опасным выбросам и ускорению глобального потепления.

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