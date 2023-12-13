Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:21, 13 декабря 2023Наука и техника

В Арктике обнаружили опасную миграцию природного газа

Frontiers in Earth Science: обнаружена миграция метана под вечной мерзлотой
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Vince Gx / Unsplash

Ученые Свальбардского международного университета обнаружили, что природный газ может мигрировать через вечную мерзлоту в Арктике, что может способствовать опасным выбросам и ускорению глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science.

Исследователи проанализировали исторические данные о коммерческих скважинах, пробуренных в вечной мерзлоте для добычи полезных ископаемых, а также о научных скважинах, чтобы составить карту вечной мерзлоты на Шпицбергене. Были выявлены притоки природного газа в ствол скважин, что указывает на то, что в основании слоя мерзлоты заперты скопления метана. В других случаях, где условия подходили для накопления метана, природный газ отсутствовал, что позволяет предположить, что он мигрировал через мерзлоту.

Размеры скоплений неизвестны, но в одном случае было доказано, что за восемь лет было добыто несколько миллионов кубических метров газа. В то время как в низинных районах вечная мерзлота явно насыщена льдом и действует как надежный барьер для метана, в горных районах вечная мерзлота более проницаема.

Шпицберген имеет схожую геологическую и ледниковую историю с большей частью Циркум-Арктической зоны, что позволяет предположить, что скопления газа под вечной мерзлотой распространены в этом регионе. С таянием вечной мерзлоты в Арктике существует риск того, что выбросы метана, являющегося сильным парниковым газом, приведут к положительным климатическим эффектам обратной связи. В этом случае метан усилит глобальное потепление, которое приведет к еще большим выбросам парниковых газов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского подловили на лжи об успехах Российской армии на Украине. Что он сказал не так?

      Орбан высказался о возможности выхода Венгрии из Евросоюза

      Стали известны причины отказа от УДО исполнителя расправы над Старовойтовой

      В США испытали новую систему РЭБ для флота

      Запад обвинили в нежелании создавать палестинское государство

      В российской колонии осужденного за изнасилование ребенка нашли мертвым

      Дмитрия Быкова захотели лишить всех квартир в России

      В Белоруссии заявили о вербовке Украиной обвиняемого в теракте на БАМе

      Шествующие по Мытищам кабаны попали на видео

      Появились новые подробности об устроившей стрельбу в Брянске школьнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости