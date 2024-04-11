В российском регионе заметили редкие аномалии

Орнитолог Рахимов заявил о природных аномалиях в Татарстане

Многие перелетные птицы в этом году вернулись с зимовки очень рано. Об этом рассказал завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии вуза Ильгизар Рахимов, пишет «ТАТ Медиа».

По его словам, в апреле над республикой заметили редкое явление — стаи коршунов численностью до ста особей. Хищники пролетали несколько часов.

«Они, конечно, не клином и не цепочкой летели, были разбросаны, но вот таким достаточно широким фронтом направлялись с западного направления на восточное через Казань», — рассказал Рахимов.

Орнитолог также сообщил, что в это же время из теплых краев возвращаются чибисы, также уже вернулись чайки и лебеди. Рахимов отметил, что птицы должны были прилететь значительно позже. «То есть вот эти аномальные климатические явления ставят, так сказать, немыслимые рекорды», — добавил он.