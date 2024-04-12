Apple выпустит компьютер для работы с ИИ до конца года

Bloomberg: MacBook Pro с процессором M4 для работы с ИИ выйдет до конца года

Американская корпорация Apple представит первый компьютер, ориентированный на профессиональную работу с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Источникам агентства стало известно, что до конца года компания обновит линейку своих компьютеров. В нее войдут настольный компьютер iMac, 14-дюймовые и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, компактный компьютер Mac mini. Все устройства будут работать на базе процессора M4.

По словам инсайдеров, модели MacBook Pro будут ориентированы на работу с ИИ. В этой связи они получат улучшенные чипы — скорее всего, M4 Pro или M4 Max. В начале марта компания выпустила компьютер MacBook Air, который получил отдельный процессор Neural Engine для задач искусственного интеллекта. Однако он не рассчитан на профессиональное использование.

Производство мощных процессоров для новых компьютеров близко к старту — об этом рассказали знакомые с планами Apple источники. Компания выпустит несколько моделей чипов под кодовыми названиями Donan, Brava и Hidra.

В середине марта источники Bloomberg сообщали, что Apple начала разработку ноутбука, ориентированного на работу с искусственным интеллектом. Журналисты предположили, что Apple будет конкурировать с ИИ-компьютерами на Windows.