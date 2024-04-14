Назван победитель в бою за титул «Cамого опасного ублюдка» UFC

Американский боец Холлоуэй нокаутировал Гейджи за секунду до конца поединка UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Джастином Гейджи в главном поединке турнира UFC 300 в Парадайсе (США). Результаты доступны на сайте организации.

Спортсмен нокаутировал соперника за секунду до окончания поединка. Бой прошел в легком весе. На кону стоял символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»).

До этого титулом владел Гейджи. Он завоевал его 30 июля 2023 года, победив нокаутом во втором раунде соотечественника Дастина Порье. Россиянин Ислам Махачев высмеивал существование подобного титула.

Всего на счету Гейджи теперь 25 побед и пять поражений в поединках по правилам MMA. В активе Холлоуэя 26 побед и семь поражений.