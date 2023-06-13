Российский боец Ислам Махачев высмеял существование пояса «Самого опасного ублюдка» UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев высмеял существование пояса «Самого опасного ублюдка» Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Junkie.

«Мне это дерьмо не нужно. Что это? Просто пояс для бомжей», — заявил он и назвал титул непонятным. Махачев призвал главу промоушена Дэйну Уайта прекратиться вручать такую награду.

Действующий обладатель пояса — американец Хорхе Масвидаль. В июле 2023 года за этот титул поборются его соотечественники, легковесы Дастин Порье и Джастин Гейджи.

Махачев — чемпион UFC в легком весе. Всего за карьеру 31-летний боец потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд).