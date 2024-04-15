В США сообщили о просьбе России передать информацию по теракту в «Крокусе». Что на это ответил Вашингтон?

Посол Трейси: США передали в РФ данные о теракте в «Крокусе» по прямому запросу

С момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Соединенные Штаты делятся с российскими спецслужбами имеющейся у них информацией для содействия расследованию и по прямому запросу Москвы. Об этом сообщила посол США в России Линн Трейси.

Посол США пообещала помогать России и впредь

По словам Трейси, Вашингтон будет помогать российской стороне в расследовании теракта и впредь.

Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно, будучи защищенными от угрозы терроризма и несправедливых преследований, в том числе за осуществление своих прав на свободу слова и собраний Линн Трейси посол США в России

При этом дипломат не уточнила, какую именно информацию Штаты передали России.

Линн Трейси. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ранее Москва призывала Запад к сотрудничеству по теракту в «Крокусе»

Ранее в апреле постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва надеется на сотрудничество Запада в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». «Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в "Крокус Сити Холле" и привлечения их к ответственности», — сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

Российский дипломат также отметил, что все его коллеги «недвусмысленно осудили» как теракт в «Крокусе», так и подрыв газпроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».

СВР России обвинила США в попытке исказить картину теракта

1 апреля в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что администрация президента США Джо Байдена пытается исказить картину теракта в «Крокусе». Там уточнили, что «спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять у мирового сообщества любые подозрения» в адрес украинских властей по поводу их участия в организации теракта.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Вашингтону не удастся запутать следствие в расследовании дела о теракте словами о причастности «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к атаке.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта

22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник», и подожгли здание. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 человека спасти не удалось.