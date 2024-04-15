Восемь мобилизованных россиян дезертировали с оружием из зоны СВО. Чем закончились суды по их делу?

Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим из зоны СВО калининградцам

2-й Западный окружной военный суд повторно рассмотрел жалобы на приговор восьми мобилизованным россиянам, которые в конце 2022 года дезертировали из части, а потом сами сдались. По решению суда приговор остался в силе.

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева к срокам от шести до семи лет колонии строгого режима. Приговор был утвержден в апелляционной инстанции, однако кассационная отменила решение, поскольку трое осужденных желали лично участвовать в рассмотрении жалоб, но им не дали возможности.

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Кроме того, защита указала, что при вынесении приговора и рассмотрении жалоб не было учтено, что у двоих фигурантов при оставлении части не было оружия. Тогда преступление должно квалифицироваться по более мягкой статье — 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Также обращалось внимание на тот факт, что в полицию Подольска дезертиры пришли с повинной, и это не учли при вынесении приговора. Помимо прочего, отмечалось, что, хотя обвинение было одинаковым, подсудимые получили разные сроки.

С учетом того, что они, покинув свою часть в Луганской области, практически сразу же пришли и сдались в Подольск, здесь отсутствует умысел на оставление службы вовсе. Тем не менее этот умысел был вменен, причем доказательств по делу не было никаких Евгений Савескул адвокат осужденных

В итоге кассационный военный суд согласился с защитой лишь по первому пункту. На этот раз на суде были все восемь фигурантов, они отбывают наказание вместе в ИК № 13 в Калининградской области.

Калининградцы объяснили свое бегство

Обвиняемых мобилизовали 24 сентября 2022 года и отправили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в Луганской народной республике (ЛНР). Отмечалось, что к бегству россиян подтолкнул тот факт, что их собирались перебросить на передовую. Дезертиры рассказали, что приняли такое решение из-за неподготовленности к боевым действиям, а также потому что хотели сохранить «жизнь и здоровье». По словам осужденных, вместо обучения военному делу командиры заставляли их строить землянки и якобы не обеспечивали провизией и качественной формой. В то же время свидетели заявили, что у беглецов было все необходимое.

Они совершили побег 26 декабря. Фигуранты купили еду и гражданскую одежду, взяли с собой разобранные три автомата АК-74, подствольный гранатомет ГП-25 «Костер» калибра 40 мм, два ручных пулемета РПК-74 и пулемет ПКМ с запасным стволом. Они переночевали в Липецке, потом на попутках добрались до Подольска, где и сдались полиции.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В конце мая 2023 года Одинцовский гарнизонный военный суд признал калининградцев виновными в дезертирстве. Евгения Кравченко и Игоря Медведева лишили званий.

Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву. При этом военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за дезертирство или неявку, если они были вызваны «стечением тяжелых обстоятельств».

Глава государства также отмечал отсутствие массовых случаев оставления позиций российскими военными в зоне специальной военной операции. Объясняя поведение некоторых военных, покидающих свои позиции, Путин сказал: «Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после подготовки, он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку».

В то же время российский лидер отметил, что подавляющее большинство этих людей добровольно возвращаются для несения боевой службы даже после ранений, потому что происходит адаптация.