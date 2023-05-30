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17:53, 30 мая 2023Силовые структуры

Сбежавшие из зоны СВО мобилизованные получили сроки за дезертирство

Суд дал до 7 лет колонии калининградским мобилизованным за дезертирство из зоны СВО в ЛНР

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор восьмерым мобилизованным из Калининградской области, сбежавшим из зоны специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной республике (ЛНР). Об этом РБК сообщил адвокат Евгений Савескул.

Подсудимые признаны виновными в дезертирстве и неисполнении приказа. Им назначено наказание от шести до семи лет лишения свободы.

Адвокат намерен обжаловать приговор.

Военнослужащие из Калининградской области с автоматами покинули полевой лагерь в ЛНР и добрались до Подмосковья. В конце декабря 2022 года они пришли в отдел полиции Подольска и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова. Военные рассказали, что были мобилизованы в Калининградской области 24 сентября 2022 года, через несколько дней оказались в полевом лагере в ЛНР. По их словам, вместо обучения военному делу командиры заставляли их строить землянки и якобы не обеспечивали их провизией и качественной формой. Узнав, что 24 декабря 2022 года планируется переброска на передовую, калининградцы решили уйти из лагеря, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Они закупили еду и гражданскую одежду, на такси доехали до Липецка, а оттуда на попутных машинах добрались до Подольска.

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    Любовь Ширижик
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