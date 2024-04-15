Приговор осужденным за дезертирство россиянам оставили в силе

Апелляционный суд утвердил приговор осужденным за дезертирство калининградцам

2-й Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми мобилизованным калининградцам. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева к срокам от шести до семи лет колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция утвердила приговор.

