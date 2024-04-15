ВС России ударили по французским военным в Славянске. Наемники привезли гаубицы CAESAR для обстрела Запорожья

Лебедев сообщил об ударе российских войск по французским наемникам в Славянске

Вооруженные силы (ВС) России ударили по расположению украинских артиллеристов и французских наемников в Славянске. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, наемники привезли гаубицы для обстрела Запорожской области.

Лебедев раскрыл подробности атаки

Лебедев рассказал, что в понедельник, 15 апреля, в 7:00 в Славянске произошел взрыв.

Прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ (самоходные артиллерийские установки) CAESAR Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Он добавил, что треть Славянска сейчас перекрыта военными, они проверяют документы и смартфоны у всех, кто находится на улице. По непроверенным данным, несколько машин скорой помощи прибыли из Павлограда, заключил Лебедев.

Ранее Франция передала Украине новую партию САУ

Ранее 15 апреля стало известно, что французские САУ CAESAR прибыли к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожской линии фронта. «Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобожденную часть Запорожской области», — заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

До этого, в марте, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах Парижа передать Киеву 78 САУ. Кроме того, в 2024 году французская сторона собирается поставить Украине 80 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Также Лекорню напомнил об участии Франции в инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ.

Россия ранее уже атаковала базу иностранных наемников

4 апреля Министерство обороны России сообщило об атаке на базу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Как отметили в оборонном ведомстве, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Пункт дислокации наемников располагался близ населенного пункта Мерефа.

Днем ранее, 3 апреля, координатор николаевского подполья предупреждал, что в Харьков прибыли наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.