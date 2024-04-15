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14:54, 15 апреля 2024Спорт

Вяльбе одной фразой оценила ситуацию с массовым завалом лыжниц на Спартакиаде

Елена Вяльбе: ФЛГР до последнего боролась, чтобы не проводить Спартакиаду в Сочи

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе одной фразой оценила ситуацию с массовым завалом лыжниц на Спартакиаде в Сочи. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе напомнила, что ФЛГР до последнего боролась, чтобы не проводить Спартакиаду в Сочи. «Большие руководители заставили это сделать. И теперь все они белые и пушистые, а Вяльбе в дерьме», — заявила она.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал преступниками людей, принявших решение о проведении гонки. В том числе он осудил Вяльбе, заявившую о низком уровне подготовки спортсменок, и старшего тренера сборной России Егора Сорина. Последний в ответ назвал журналиста мерзавцем.

Массовый завал во время гонки на десять километров произошел в Сочи 8 марта. Всего пострадало 18 лыжниц, они были госпитализированы.

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      Дарья Коршунова
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