Административное наказание для отставного полковника Квачкова утвердили

Мосгорсуд утвердил штраф для экс-полковника Квачкова за дискредитацию армии РФ

Мосгорсуд утвердил административное наказание для отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова по делу о дискредитации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Назначенный судом штраф в размере 50 тысяч рублей был оставлен без изменения.

Бывшего полковника признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») КоАП РФ. В декабре 2023 года Дорогомиловский районный суд столицы назначил ему штраф.

За несколько месяцев до этого Тверской районный суд оштрафовал Квачкова на 40 тысяч рублей из-за трех публикаций в группе «Квачков Владимир Васильевич» в «Одноклассниках».