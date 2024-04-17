Российские бойцы с одного выстрела из ПТРК уничтожили танк ВСУ и попали на видео

Опубликовано видео поражения танка ВСУ из российского ПТРК

Бойцы Российской армии уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с одного выстрела из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и попали на видео. Кадры поражения боевой машины опубликованы РИА Новости.

«Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ при попытке контратаки позиций ВС РФ в районе Богдановки на артемовском участке фронта в Донбассе», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как одиночный ракетный выстрел настигает танк и подрывает его броню.

Ранее об «охоте» Вооруженных сил России на украинские танки в зоне специальной военной операции рассказали представители российских казачьих сил. По словам казаков, главным орудием уничтожения боевых машин ВСУ стали ПТУРы.