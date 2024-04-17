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19:54, 17 апреля 2024Россия

В России решили возродить объединяющую любителей одного вида алкоголя партию

Независимая газета: в России намерены возродить «Партию Любителей Пива»

Фото: Poojitha Prasad / Unsplash

В России решили возродить политическую партию, объединяющую любителей одного вида алкоголя — «Партию Любителей Пива» (ПЛП). Об этом со ссылкой на источники сообщает «Независимая газета».

Как сообщило издание, собрание организационного комитета ПЛП назначено на 22 апреля, председательствовать на нем будет идеолог и основатель движения Константин Калачев. Политолог и политтехнолог отметил, что надеется, что Минюст зарегистрирует партию к сентябрю, когда в стране пройдет единый день голосования. «Но не только от нас это зависит. Предстоит еще создать региональные отделения», — отметил Калачев.

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О создании «Партии Любителей Пива» в первом ее изводе было объявлено 30 лет назад, 10 апреля 1994 года. На парламентских выборах 1995 года за нее проголосовали более 400 тысяч россиян, что, однако, не позволило объединению пройти в Госдуму, так как этот результат не дотягивал даже до одного процента. Как сообщал «Ленте.ру» Калачев, в девяностые члены движения были противниками власти, «потому что считали, что у власти находятся любители водки, то есть Ельцин».

«Мы говорили, водка — напиток, порождающий агрессию и способствующий войнам, социальной несправедливости и много чему еще. Тогда в разгаре был конфликт в Чечне, и мы были за мир, естественно, и против усиления спецслужб», — рассказывал политтехнолог.

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      Марк Леонов
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