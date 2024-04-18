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13:05, 18 апреля 2024Россия

Анонсирован разговор Путина с пережившим покушение мурманским губернатором

Песков: Путин по ВКС пообщается с губернатором Мурманской области Чибисом
Андрей Чибис

Андрей Чибис. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 апреля, пообщается с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на которого было совершено покушение. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«У президента сегодня будет видео-конференц-связь [ВКС] с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Он вышел на работу. Все ему желали скорейшего выздоровления, вот, сегодня он будет разговаривать с президентом», — сказал Песков.

Помимо этого, глава государства поговорит по видеосвязи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Покушение на Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии. Свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове. Впоследствии выяснилось, что напавший на губернатора принимал сильнодействующие препараты. Его арестовали на два месяца.

Чибиса выписали из больницы и отправили домой через восемь дней после покушения — 12 апреля. Губернатор рассказал, что врачи выписали его под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям», а само лечение прошло без осложнений.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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