Корова в российском регионе родила Зиту и Гиту
В Забайкалье корова по кличке Звездочка родила двух телят — Зиту и Гиту. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.
Глава фермерского хозяйства в Читинском районе Александр Димов рассказал, что ветеринары называют такое явление редким, так как два теленка появляется на свет лишь в 2-3 процентах случаев.
«Телята, которых назвали Зита и Гита, родились здоровыми. Вместе с мамой чувствуют себя хорошо и готовятся к скорому переезду в новый коровник, который сейчас строится на средства гранта, полученного в прошлом году в министерстве сельского хозяйства Забайкалья», — сообщил он.
Димов также рассказал, что планирует развивать агротуризм: для этого построят гостевые дома. Посетители фермы смогут отправиться на прогулку верхом и приобрести натуральные продукты.