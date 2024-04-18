Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:03, 18 апреля 2024Моя страна

Корова в российском регионе родила Зиту и Гиту

Корова в Забайкалье родила двух телят

Фото предоставлено фермером Александром Димовым

В Забайкалье корова по кличке Звездочка родила двух телят — Зиту и Гиту. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Глава фермерского хозяйства в Читинском районе Александр Димов рассказал, что ветеринары называют такое явление редким, так как два теленка появляется на свет лишь в 2-3 процентах случаев.

«Телята, которых назвали Зита и Гита, родились здоровыми. Вместе с мамой чувствуют себя хорошо и готовятся к скорому переезду в новый коровник, который сейчас строится на средства гранта, полученного в прошлом году в министерстве сельского хозяйства Забайкалья», — сообщил он.

Димов также рассказал, что планирует развивать агротуризм: для этого построят гостевые дома. Посетители фермы смогут отправиться на прогулку верхом и приобрести натуральные продукты.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве нелегальный мигрант зарезал байкера из-за парковки и сбежал. Его ищут силовики и мотоциклисты

      На Украине заявили об угрозе обрушения памятника национального значения

      Пропавшую в Испании туристку нашли без признаков жизни и с ножевыми ранениями

      Подозреваемый в расправе над россиянином из-за парковки задержан

      Стали известны детали дела о предполагаемых российских шпионах в Германии

      На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Ударивший москвича из-за парковки оставил нож и пистолет в брошенной машине

      Действия ударившего москвича ножом за парковку мужчины переквалифицировали

      Стало известно об испытании российского робота-транспортера «Квадрига»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше