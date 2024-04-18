Корова в российском регионе родила Зиту и Гиту

Корова в Забайкалье родила двух телят

В Забайкалье корова по кличке Звездочка родила двух телят — Зиту и Гиту. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Глава фермерского хозяйства в Читинском районе Александр Димов рассказал, что ветеринары называют такое явление редким, так как два теленка появляется на свет лишь в 2-3 процентах случаев.

«Телята, которых назвали Зита и Гита, родились здоровыми. Вместе с мамой чувствуют себя хорошо и готовятся к скорому переезду в новый коровник, который сейчас строится на средства гранта, полученного в прошлом году в министерстве сельского хозяйства Забайкалья», — сообщил он.

Димов также рассказал, что планирует развивать агротуризм: для этого построят гостевые дома. Посетители фермы смогут отправиться на прогулку верхом и приобрести натуральные продукты.