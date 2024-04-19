Глава Дагестана отреагировал на инцидент с задержанием руководителя МЧС Чечни. Что он ответил Кадырову?

Меликов призвал избегать провокаций после задержания главы МЧС Чечни в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент с руководителем ГУ МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым, которого задержали на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Герзель». Он призвал воздержаться от «подогревания» ситуации, чтобы избежать провокаций, а также ответил на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал наказать полицейских, остановивших чиновника.

Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно «подогревать» ситуацию Сергей Меликов глава Дагестана

Он выразил уверенность, что произошедшему будет дана объективная оценка.

О задержании Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. Сам инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. Он не подчинялся требованиям полицейских и, по некоторым данным, пытался скрыться, чуть не наехав на одного из сотрудников.

По информации издания «Подъем», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машину остановили при помощи ежа — противоавтомобильного заграждения. Водителя выволокли из салона и положили лицом в асфальт. Документов у него с собой не оказалось.

Через некоторое время чеченского министра забрал командир СОБР «Ахмат» Абузайд Висмурадов, заявивший, что он и его коллеги приехали по тревоге.

Меликов прокомментировал обвинения Кадырова

Меликов также прокомментировал заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, подчеркнув, что дагестанские правоохранители охраняют порядок и действуют согласно регламенту и предписанным инструкциям.

Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой «постыдной провокации», потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка Сергей Меликов глава Дагестана

Он напомнил, что в самые тяжелые дни дагестанские правоохранители защищали родную землю и граждан, целостность России, в том числе ценой собственной жизни.

Меликов подчеркнул, что сегодня сотрудники МВД республики достойно и профессионально служат обществу, действуют в рамках установленных правил и инструкций.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал жесткое задержание в Дагестане Алихана Цакаева.

Он назвал случившееся постыдной провокацией и привал наказать полицейских, причастных к задержанию. Политик обратился к руководству Дагестана и попросил их обратить внимание на ситуацию, а также принять меры в отношении правоохранителей.

Меликов призвал к тщательному анализу произошедшего

Меликов подчеркнул, что ситуация с Алиханом Цакаевым требует детального изучения, однако она не повлияет на взаимоотношения между республиками.

Инцидент, произошедший на КПП «Герзель», безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом Сергей Меликов глава Дагестана

Он добавил, что чеченский и дагестанский народ доказали свою выручку и сплоченность в зоне проведения специальной военной операции. Руководитель региона подчеркнул, что не может допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на честь мундира сотрудников МВД.

