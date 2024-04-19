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13:56, 19 апреля 2024Спорт

В России ответили на требование Украины отстранить отечественных дзюдоистов

Михайлин назвал требование Украины отстранить дзюдоистов от ЧЕ нелепой выходкой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Александр Михайлин ответил на требование Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить отечественных дзюдоистов от чемпионата Европы (ЧЕ) 2024 года в хорватском Загребе. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен назвал предложение нелепой выходкой украинской стороны. «Не надо приплюсовывать спортсменов к политике и что-то им приписывать. Они выступают за свою страну. Люди с такими закидонами вообще забывают, что такое спорт», — заявил он.

18 апреля на Украине призвали не допускать спортсменов из России из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки СВО. Они потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) принять меры. Речь идет о 15 дзюдоистах.

О возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля 2023 года. В Международной федерации дзюдо (IJF) заявили, что выступают против дискриминации в спорте.

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      Анастасия Борисова
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