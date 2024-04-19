В России ответили на требование Украины отстранить отечественных дзюдоистов

Михайлин назвал требование Украины отстранить дзюдоистов от ЧЕ нелепой выходкой

Серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Александр Михайлин ответил на требование Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить отечественных дзюдоистов от чемпионата Европы (ЧЕ) 2024 года в хорватском Загребе. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен назвал предложение нелепой выходкой украинской стороны. «Не надо приплюсовывать спортсменов к политике и что-то им приписывать. Они выступают за свою страну. Люди с такими закидонами вообще забывают, что такое спорт», — заявил он.

18 апреля на Украине призвали не допускать спортсменов из России из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки СВО. Они потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) принять меры. Речь идет о 15 дзюдоистах.

О возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля 2023 года. В Международной федерации дзюдо (IJF) заявили, что выступают против дискриминации в спорте.