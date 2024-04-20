В России высказались об атаках Украины по энергетическим объектам

Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам

Украина не добьется желаемого эффекта от ударов дронами по российским энергетическим объектам, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об атаках Киева.

Энергетические объекты они выбирают, потому что считают, что это создаст трудности с обеспечением наших войск горюче-смазочными материалами. Но это ошибка. С другой стороны, они считают, что это создаст трудности нам для поставок на экспорт. (...) Не добьется Украина своих поставленных целей такими действиями Алексей Чепа депутат Госдумы

«Это подталкивает нас к тому, чтобы создавать буферные зоны, чтобы затруднить совершение таких атак. Но, с другой стороны, идет совершенствование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и в ближайшее время появятся беспилотники, которые будут летать и на 1000, и на 2000 километров. Это надо хорошо понимать. Поэтому надо совершать действия, которые не будут давать возможности их запускать», — сказал депутат.

В ночь на 20 апреля средства защиты сбили над территорией России 50 беспилотников, заявили в Минобороны. «26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; 8 — над территорией Курской области; 2 — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Брянской области после падения дрона загорелся объект энергетической инфраструктуры, в Калужской БПЛА взорвался рядом с электроподстанцией. В Смоленской области беспилотники пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), но были сбиты. Обломки одного из аппаратов упали на емкость с горюче-смазочными материалами, в связи с чем начался пожар. В Белгородской области два человека стали жертвами атаки беспилотников.