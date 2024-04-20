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11:34, 20 апреля 2024Россия

В России высказались об атаках Украины по энергетическим объектам

Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Украина не добьется желаемого эффекта от ударов дронами по российским энергетическим объектам, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об атаках Киева.

Энергетические объекты они выбирают, потому что считают, что это создаст трудности с обеспечением наших войск горюче-смазочными материалами. Но это ошибка. С другой стороны, они считают, что это создаст трудности нам для поставок на экспорт. (...) Не добьется Украина своих поставленных целей такими действиями

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Это подталкивает нас к тому, чтобы создавать буферные зоны, чтобы затруднить совершение таких атак. Но, с другой стороны, идет совершенствование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и в ближайшее время появятся беспилотники, которые будут летать и на 1000, и на 2000 километров. Это надо хорошо понимать. Поэтому надо совершать действия, которые не будут давать возможности их запускать», — сказал депутат.

В ночь на 20 апреля средства защиты сбили над территорией России 50 беспилотников, заявили в Минобороны. «26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; 8 — над территорией Курской области; 2 — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Брянской области после падения дрона загорелся объект энергетической инфраструктуры, в Калужской БПЛА взорвался рядом с электроподстанцией. В Смоленской области беспилотники пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), но были сбиты. Обломки одного из аппаратов упали на емкость с горюче-смазочными материалами, в связи с чем начался пожар. В Белгородской области два человека стали жертвами атаки беспилотников.

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